СБУ розкрила нові злочини УПЦ МП — про що йдеться

Церковна лавка. Фото: Привільненська територіальна громада

Служба безпеки України ліквідувала канали поширення антиукраїнських релігійних книжок в церковних лавках храмів Української православної церкви Московського патріархату. В чотирьох містах України вилучили проросійські видання, які пропагували релігійну ворожнечу та виправдовували війну проти Росії.

Про це інформує пресслужба силового відомства у вівторок, 4 квітня.

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Як повідомляється, вилучення книжок пройшло в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві. Власники церковних крамниць оптом замовляли партії літератури в однієї з типографій Тернопільської області.

Експертиза підтвердила наявність у книжках наративів про виправдовування війни проти України, закликів до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.

Слідчі СБУ повідомили про підозру одній з власниць таких крамниць, також триває розслідування щодо встановлення осіб, які поширювали подібну літературу.

Скриншот допису пресслужби СБУ

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ викрила у Запоріжжі агента ФСБ, який планував здійснити теракти проти працівників ТЦК СП.

Також силовики оголосили підозру блогеру-колаборанту Борису Рожину, який був автором терміну "ввічливі люди" та закликав захопити Харків.