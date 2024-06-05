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СБУ заблокувала поширення антиукраїнських книжок в церковних лавках УПЦ МП

5 червня 2024 12:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ розкрила нові злочини УПЦ МП — про що йдеться
Церковна лавка. Фото: Привільненська територіальна громада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України ліквідувала канали поширення антиукраїнських релігійних книжок в церковних лавках храмів Української православної церкви Московського патріархату. В чотирьох містах України вилучили проросійські видання, які пропагували релігійну ворожнечу та виправдовували війну проти Росії.

Про це інформує пресслужба силового відомства у вівторок, 4 квітня.

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Як повідомляється, вилучення книжок пройшло в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві. Власники церковних крамниць оптом замовляли партії літератури в однієї з типографій Тернопільської області.

Експертиза підтвердила наявність у книжках наративів про виправдовування війни проти України, закликів до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.

Слідчі СБУ повідомили про підозру одній з власниць таких крамниць, також триває розслідування щодо встановлення осіб, які поширювали подібну літературу.

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Скриншот допису пресслужби СБУ

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ викрила у Запоріжжі агента ФСБ, який планував здійснити теракти проти працівників ТЦК СП.

Також силовики оголосили підозру блогеру-колаборанту Борису Рожину, який був автором терміну "ввічливі люди" та закликав захопити Харків

Ужгород
Тернопільська область
Житомир
книги
УПЦ МП
церква
Україна
Київ
СБУ
Миколаїв

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