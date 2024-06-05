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СБУ заблокировала распространение антиукраинских книг в церковных лавках УПЦ МП

5 июня 2024 12:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ раскрыла новые преступления УПЦ МП — о чем идет речь
Церковная лавка. Фото: Привольненская территориальная громада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины ликвидировала каналы распространения антиукраинских религиозных книг в церковных лавках храмов УПЦ МП . В четырех городах Украины изъяли пророссийские издания, пропагандировавшие религиозную рознь и оправдывавшие войну против России.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства во вторник, 4 апреля.

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Как сообщается, изъятие книг прошло в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве. Владельцы церковных магазинов оптом заказывали партии литературы у одной из типографий Тернопольской области.

Экспертиза подтвердила наличие в книгах нарративов об оправдывании войны против Украины, призывов к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости.

Следователи СБУ сообщили о подозрении одному из владелиц таких магазинов, также продолжается расследование по установлению лиц, распространявших подобную литературу.

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Скриншот сообщения прессслужбы СБУ

Напомним, ранее контрразведка СБУ разоблачила в Запорожье агента ФСБ, который планировал совершить теракты против работников ТЦК СП.

Также силовики объявили подозрение блогеру-коллаборанту Борису Рожину, который был автором термина "вежливые люди" и призывал захватить Харьков.

Ужгород
Тернопольская область
Житомир
книги
УПЦ МП
церковь
Украина
Киев
СБУ
Николаев

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