СБУ раскрыла новые преступления УПЦ МП — о чем идет речь

Церковная лавка. Фото: Привольненская территориальная громада

Служба безопасности Украины ликвидировала каналы распространения антиукраинских религиозных книг в церковных лавках храмов УПЦ МП . В четырех городах Украины изъяли пророссийские издания, пропагандировавшие религиозную рознь и оправдывавшие войну против России.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства во вторник, 4 апреля.

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Как сообщается, изъятие книг прошло в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве. Владельцы церковных магазинов оптом заказывали партии литературы у одной из типографий Тернопольской области.

Экспертиза подтвердила наличие в книгах нарративов об оправдывании войны против Украины, призывов к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости.

Следователи СБУ сообщили о подозрении одному из владелиц таких магазинов, также продолжается расследование по установлению лиц, распространявших подобную литературу.

Скриншот сообщения прессслужбы СБУ

Напомним, ранее контрразведка СБУ разоблачила в Запорожье агента ФСБ, который планировал совершить теракты против работников ТЦК СП.

Также силовики объявили подозрение блогеру-коллаборанту Борису Рожину, который был автором термина "вежливые люди" и призывал захватить Харьков.