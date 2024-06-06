СБУ объявила подозрение предателям, которые воевали против Сил обороны Украины

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины объявила подозрение трем предателям, которые воевали против Сил обороны. Фигуранты штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 6 июня.

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Подозрение предателям, воевавшим против ВСУ

Злоумышленники входили в состав оккупационных группировок Южного и Западного военных округов РФ. Они участвовали в регулярных штурмах позиций ВСУ в Донецкой области.

В мае 2024 года украинские защитники взяли боевиков в плен, двух из них во время боев близ Красногоровки. Другого задержали в Лиманском направлении. Тогда предатель со своим взводом пытался прорваться в город и укрепиться на выгодных позициях.

"Среди взятых в плен — предатель с временно оккупированной части Луганщины. В начале этого года он прибыл в Нижний Новгород, где добровольно подписал контракт с минобороны РФ. Тогда его назначили стрелком в 3-ю мотострелковую дивизию сухопутных войск агрессора. После непродолжительной боевой подготовки фигуранта отправили штурмовать позиции украинских защитников в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Еще двое задержанных — жители временно оккупированных районов Донецкой области. Один из них вступил в 129-й отдельный мотострелковый полк России. В должности стрелка фигурант прошел "курсы" ведения штурмовых действий на полигоне в Джанкое.

После этого предателя отправили обустраивать огневые позиции захватчиков вдоль линии фронта в Запорожье, а затем перебросили обстреливать передовые позиции ВСУ в Донецкой области.

В СБУ рассказали, что другой фигурант за три дня до полномасштабного вторжения "мобилизовался" в 109 полк оккупационных группировок. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях в районе Красногоровки.

Правоохранители объявили фигурантам подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях государства-агрессора или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против ВСУ).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему первому помощнику президента России Владимиру Медынскому и ректору института Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову. Чиновников обвиняют в фальсификации истории Украины.

Также СБУ задержала завербованного агента ГРУ и ее дочь. Они восхваляли российского диктатора Владимира Путина и действия российских войск в Украине.