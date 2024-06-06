Приказал уничтожить Каховскую ГЭС - Олег Макаревич получил подозрение

Генерал ВС РФ Олег Макаревич. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о подозрении генералу ВС РФ Олегу Макаревичу. Его обвиняют в отдаче приказа взорвать Каховскую гидроэлектростанцию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы силового ведомства в четверг, 6 июня.

Читайте также:

СБУ объявила подозрение генералу, уничтожившему Каховскую ГЭС

Приказ Макаревича, которые заявили силовики, полностью уничтожил объекты критической инфраструктуры, гибель не менее 35 человек, затопление 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтопление 20 сел и поселков Николаевской области.

Также в результате частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также Крыма. Среди прочего теракт нарушил функционирование охлаждающей системы Запорожской атомной электростанции.

Российскому офицеру сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. Ему грозит пожизненное заключение.

Официальное заявление пресс-службы СБУ

Напомним, ранее СБУ выдвинула подозрение бывшему первому помощнику президента России Владимиру Медынскому и ректору института Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову, которых обвинили в фальсификации истории Украины.

Также подозрение получил глава российского ЦГРБанка Руслан Арефьев, вводивший "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны.

А ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ Александру Бортникову из-за его роли в госизмене, которую совершило прежнее руководство СБУ.