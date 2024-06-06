Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow СБУ объявила подозрение российскому генералу, приказавшему уничтожить Каховскую ГЭС arrow

СБУ объявила подозрение российскому генералу, приказавшему уничтожить Каховскую ГЭС

6 июня 2024 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Приказал уничтожить Каховскую ГЭС - Олег Макаревич получил подозрение
Генерал ВС РФ Олег Макаревич. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о подозрении генералу ВС РФ Олегу Макаревичу. Его обвиняют в отдаче приказа взорвать Каховскую гидроэлектростанцию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы силового ведомства в четверг, 6 июня.

Читайте также:

СБУ объявила подозрение генералу, уничтожившему Каховскую ГЭС

Приказ Макаревича, которые заявили силовики, полностью уничтожил объекты критической инфраструктуры, гибель не менее 35 человек, затопление 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтопление 20 сел и поселков Николаевской области.

Также в результате частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также Крыма. Среди прочего теракт нарушил функционирование охлаждающей системы Запорожской атомной электростанции.

Российскому офицеру сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. Ему грозит пожизненное заключение.

кто уничтожил каховскую гесс
Официальное заявление пресс-службы СБУ

Напомним, ранее СБУ выдвинула подозрение бывшему первому помощнику президента России Владимиру Медынскому и ректору института Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову, которых обвинили в фальсификации истории Украины.

Также подозрение получил глава российского ЦГРБанка Руслан Арефьев, вводивший "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны.

А ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ Александру Бортникову из-за его роли в госизмене, которую совершило прежнее руководство СБУ.

Каховская ГЭС
подозрение
война в Украине
СБУ
Россия
теракт
преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня