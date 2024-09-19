Урсула фон дер Ляен встретится с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: JOHN THYS/Pool via REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала встречу с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 20 сентября. Ключевой темой встречи станет помощь энергоресурсам Украины со стороны Европейского союза.

Об этом сообщает BFMTV.

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Известно, что глава Еврокомиссии приедет в Украину в эту пятницу, 20 сентября. Она запланировала встречу с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнула, что ЕС хочет помочь Украине "пережить зиму в энергетическом плане".

Такие решения она приняла на фоне предупреждений Международного энергетического агентства (AIE) о трудностях энергоснабжения в Украине, которая по их оценкам уже этой зимой столкнется с "самым серьезным вызовом" с момента полномасштабного вторжения России.

Изменения в правительстве ЕС и помощь Украине

Напомним, 17 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новый состав ЕК. Несколько политиков из 26 представленных членов комиссии будут занимать ключевые для Украины должности.

Также 18 сентября в Совете Европы избрали нового Генерального секретаря, которым стал Ален Берсе. Он сделал заявление о приоритетах политики в отношении Украины.

Также накануне, в четверг, 18 сентября, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует выделить Украине дополнительные 160 миллионов евро на энергетическую безопасность накануне зимы.