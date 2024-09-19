Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Зеленським

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: JOHN THYS/Pool via REUTERS

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала зустріч з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, 20 вересня. Ключовою темою зустрічі стане допомога енергоресурсами Україні з боку Європейського союзу.

Про це повідомляє BFMTV.

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Відомо, що голова Єврокомісії приїде в Україну у цю п'ятницю, 20 вересня. Вона запланувала зустріч з президентом Володимиром Зеленським та підкреслила, що ЄС хоче допомогти Україні "пережити зиму в енергетичному плані".

Такі рішення вона прийняла на тлі попереджень Міжнародного енергетичного агентства (AIE) про труднощі енергопостачання в Україні, яка за їх оцінками, вже цієї зими зіткнеться з "найсерйознішим викликом" з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Зміни в уряді ЄС та допомога Україні

Нагадаємо, 17 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад ЄК. Декілька політиків із 26 представлених членів комісії обійматимуть ключові для України посади.

Також 18 вересня у Раді Європи обрали нового Генерального секретаря, яким став Ален Берсе. Він зробив заяву про пріоритети політики стосовно України.

Таокж напередодні, у четвер, 18 вересня, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС планує виділити Україні додаткові 160 мільйонів євро на енергетичну безпеку напередодні зими.