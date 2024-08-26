В Польше разыскивают бывшего чиновника из-за скандала с поставками генераторов Украине

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 26 августа, Национальная прокуратура Польши объявила о розыске бывшего руководителя Государственного агентства стратегических резервов Михаила Кучмеровского. Ему инкриминируется участие в организации сомнительного тендера, связанного с закупкой генераторов для Украины.

Об этом прокуратура сообщила на платформе X.

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Коррупционный скандал в Польше

В сообщении говорится, что прокурор выдал ордер на розыск Кучмеровского, который осуществляется с помощью так называемого "письма-поручения".

Напомним, в Польше разразился масштабный коррупционный скандал, связанный с поставками генераторов в Украину. Под подозрением оказался высокопоставленный чиновник, ранее получивший орден от Президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы отмечали, что бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил в защиту Кучмеровского, заявив, что обвинения против него — политически мотивированные и связанные с действиями действующего премьер-министра Дональда Туска.