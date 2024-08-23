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У Польщі розшукують чиновника через скандал із поставками генераторів Україні

23 серпня 2024 17:47
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Корупційний скандал у Польщі — в розшук оголосили чиновника, якого нагороджував Зеленський
Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Польщі спалахнув масштабний корупційний скандал, пов'язаний із постачанням генераторів в Україну. Під підозрою опинився високопосадовець, який раніше отримав орден від президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомило польське агентство РАР.

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У четвер, 22 серпня, суд заочно видав ордер на арешт колишнього керівника Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхала Кучмеровського в рамках розслідування щодо неправомірного використання гранту ЄС у розмірі 114 мільйонів євро для закупівлі генераторів для України.

Слідчі встановили, що під час закупівель надавалась перевага певним компаніям, що призвело до висунення обвинувачень у перевищенні службових повноважень проти двох чиновників у липні цього року. Прокуратура повідомила, що ці особи надавали привілеї обраним підрядникам RARS у межах виконання гранту ЄС.

Хоча імена підозрюваних прокуратура не розголошує, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у соціальних мережах заявив, що йдеться саме про Міхала Кучмеровського. Його місцезнаходження на цей час невідоме, і виданий ордер дозволяє оголосити його в міжнародний розшук.

Моравецький виступив на захист Кучмеровського, заявивши що звинувачення проти нього — політично вмотивовані та пов'язані з діями чинного прем'єр-міністра Дональда Туска

"Зрештою, саме президент RARS (Кучмеровський, — Ред.), перетворив цей інститут на ефективний хаб, завдяки якому допомога для атакованої України могла швидко надходити туди, де вона була найбільш потрібна. За це, до речі, він був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським орденом "За заслуги", — заявив Моравецький.

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