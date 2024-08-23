Коррупционный скандал в Польше - в розыск объявили чиновника, которого награждал Зеленский

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В Польше разразился масштабный коррупционный скандал, связанный с поставками генераторов в Украину. Под подозрением оказался высокопоставленный чиновник, ранее получивший орден от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщило польское агентство РАР.

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Коррупционный скандал в Польше

В четверг, 22 августа, суд заочно выдал ордер на арест бывшего руководителя Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского в рамках расследования неправомерного использования гранта ЕС в размере 114 миллионов евро для закупки генераторов для Украины.

Следователи установили, что во время закупок отдавалось предпочтение определенным компаниям, что привело к выдвижению обвинений в превышении служебных полномочий против двух чиновников в июле этого года. Прокуратура сообщила, что эти лица предоставляли привилегии избранным подрядчикам RARS в рамках гранта ЕС.

Хотя имена подозреваемых прокуратура не разглашает, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в социальных сетях заявил, что речь идет именно о Михаиле Кучмеровском. Его местонахождение в настоящее время неизвестно, и выданный ордер позволяет объявить его в международный розыск.

Моравецкий выступил в защиту Кучмеровского, заявив, что обвинения против него — политически мотивированные и связанные с действиями действующего премьер-министра Дональда Туска.

"В конце концов именно президент RARS (Кучмеровский, — Ред.), превратил этот институт в эффективный хаб, благодаря которому помощь для атакованной Украины могла быстро поступать туда, где она была наиболее нужна. За это, кстати, он был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским орденом "За заслуги", — заявил Моравецкий.