Во время учений в Польше снаряд срикошетив в жилой дом

Польские военные. Фото: НАТО

В Польше во время совместных военных учений с Румынией на полигоне снаряд срикошетив повредивший жилой дом. Известно, что пострадавших нет.

Об этом сообщило командование Вооруженных сил Польши в пятницу, 23 августа.

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"Минувшей ночью на стрельбище Бемово Песке на полигоне Ожиш во время союзнических стрельб с участием румынских военных рикошетом повреждено здание, расположенное вблизи стрельбища. Никто не пострадал. Дело расследуется военной жандармерией. Все убытки будут возмещены в кратчайшие сроки" — говорится в заявлении.

Пресс-офицер 15-й Гижицкой механизированной бригады Малгожата Мисюкевич рассказала, что в ночь с четверга на пятницу на полигоне происходили плановые ночные стрельбы.

"Во время них один из пуль румынского подразделения попал в жилой дом. К счастью, никто не пострадал", — отметила капитан Мисюкевич.

На месте происшествия работают военная полиция, выясняющая обстоятельства инцидента. По словам Мисюкевича, армия обязуется компенсировать все убытки.