У Польщі виявили рештки літального апарату з російськими написами

Польський поліцейський. Ілюстративне фото: Agencja wywiadu

Пізно ввечері 21 серпня в польському селі Оржехово у лісосмузі впав невідомий літальний апарат. Після огляду на ньому виявили російські написи.

Про це повідомляє Onet.

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Зазначається, що ситуація сталася пізно ввечері 21 серпня і на місце події одразу прибула поліція. Спершу правоохоронці думали, що це метеорологічна куля, але до об'єкта була прикріплена капсула, на які були написи російською мовою.

У повідомленні йдеться, що на місце події прибула тільки поліція, але не військові, і довго вивчали об'єкт. Незадовго речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський підтвердив, що цей об'єкт, який потрапив на територію Польщі, дійсно виявився метеорологічною кулею.