В Польше обнаружили останки летательного аппарата с российскими надписями

Польский полицейский. Иллюстративное фото: Agencja wywiadu

Поздним вечером 21 августа в польском селе Оржехово в лесополосе упал неизвестный летательный аппарат. После осмотра на нем обнаружили российские надписи.

Об этом сообщает Onet.

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Неизвестный объект с российскими надписями в Польше

Ситуация произошла поздно вечером 21 августа и на место происшествия сразу прибыла полиция. Сначала правоохранители думали, что это метеорологический шар, но к объекту была прикреплена капсула, на которую были надписи на русском языке.

В сообщении говорится, что на место происшествия прибыли только полиция, но не военные, и долго изучали объект. Незадолго спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский подтвердил, что этот объект, попавший на территорию Польши, действительно оказался метеорологическим шаром.