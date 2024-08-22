В Польше обнаружили останки летательного аппарата с российскими надписями

В Польше нашли останки летательного аппарата с российскими надписями
Поздним вечером 21 августа в польском селе Оржехово в лесополосе упал неизвестный летательный аппарат. После осмотра на нем обнаружили российские надписи.
Об этом сообщает Onet.
Неизвестный объект с российскими надписями в Польше
Ситуация произошла поздно вечером 21 августа и на место происшествия сразу прибыла полиция. Сначала правоохранители думали, что это метеорологический шар, но к объекту была прикреплена капсула, на которую были надписи на русском языке.
В сообщении говорится, что на место происшествия прибыли только полиция, но не военные, и долго изучали объект. Незадолго спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский подтвердил, что этот объект, попавший на территорию Польши, действительно оказался метеорологическим шаром.
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