Під час навчань у Польщі снаряд зрикошетив у житловий будинок

Польські військові. Фото: НАТО

У Польщі під час спільних військових навчань з Румунією на полігоні снаряд зрикошетивши пошкодив житловий будинок. Відомо, що постраждалих немає.

Про це повідомило командування Збройних сил Польщі у п'ятницю, 23 серпня.

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"Минулої ночі на полігоні Ожиш, у стрільбищі Бемово Піске, під час навчальних стрільб за участю румунських військових, один із боєприпасів рикошетом потрапив у будівлю, розташовану неподалік. Постраждалих немає. Військова жандармерія проводить розслідування. Усі завдані збитки будуть відшкодовані в найкоротші терміни", — йдеться у заяві.

Пресофіцерка 15-ї Гіжицької механізованої бригади Малгожата Місюкевич розповіла, що в ніч із четверга на п’ятницю на полігоні відбувалися планові нічні стрільби.

"Під час них одна з куль румунського підрозділу потрапила в житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав", — зазначила капітан Місюкевич.

На місці події працюють військова поліція, яка з'ясовує обставини інциденту. За словами Місюкевич, армія зобов’язується компенсувати всі збитки.