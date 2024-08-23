Транспортный безвиз между Украиной и Евросоюзом продлен до конца июня 2025 года

Заседание правительства 23 августа. Фото: скриншот

Украина продлила "транспортный безвиз" с Евросоюзом до конца июня 2025 года. Также украинское правительство работает над тем, чтобы сделать это соглашение бессрочным.

О результатах заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram в пятницу, 23 августа.

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Как сообщил Денис Шмигаль, сегодня в повестке дня был ряд решений, усиливающих Украину и являющихся частью стратегических приоритетов.

"Утверждаем документ, который создает правовые основания, чтобы соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом продолжало действовать. "Транспортный безвиз" — это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без специальных разрешений", — отметил Шмигаль.

По словам премьер-министра, это экономит деньги и время, а также расширяет доступ украинских товаров на европейские рынки. Сейчас правительство работает сейчас над тем, чтобы сделать соглашение бессрочным.