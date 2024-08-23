Транспортний безвіз між Україною та Євросоюзом продовжено до кінця червня 2025 року

Шмигаль повідомив про продовження "транспортного безвізу" з ЄС до літа 2025 року
Україна продовжила "транспортний безвіз" із Євросоюзом до кінця червня 2025 року. Також український уряд працює над тим, аби зробити угоду безтерміновою.
Про результати засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.
Продовження "транспортного безвізу" з ЄС
Як повідомив Денис Шмигаль, сьогодні на порядку денному була низка рішень, які посилюють Україну та є частиною стратегічних пріоритетів.
"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом продовжувала діяти. "Транспортний безвіз" — це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів", — зазначив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків. Зараз уряд працює наразі над тим, аби зробити угоду безтерміновою.
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