Транспортний безвіз між Україною та Євросоюзом продовжено до кінця червня 2025 року

Засіданні уряду 23 серпня. Фото: скриншот

Україна продовжила "транспортний безвіз" із Євросоюзом до кінця червня 2025 року. Також український уряд працює над тим, аби зробити угоду безтерміновою.

Про результати засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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Як повідомив Денис Шмигаль, сьогодні на порядку денному була низка рішень, які посилюють Україну та є частиною стратегічних пріоритетів.

"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом продовжувала діяти. "Транспортний безвіз" — це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів", — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків. Зараз уряд працює наразі над тим, аби зробити угоду безтерміновою.