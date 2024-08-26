У Польщі розшукують колишнього чиновника через скандал із поставками генераторів Україні

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 26 серпня, Національна прокуратура Польщі оголосила про розшук колишнього керівника Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського. Йому інкримінують участь в організації сумнівного тендеру, пов’язаного із закупівлею генераторів для України.

Про це прокуратура повідомила на платформі X.

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У повідомленні зазначено, що прокурор видав ордер на розшук Кучмеровського, що здійснюється за допомогою так званого "листа-доручення".

Нагадаємо, у Польщі спалахнув масштабний корупційний скандал, пов'язаний із постачанням генераторів в Україну. Під підозрою опинився високопосадовець, який раніше отримав орден від Президента України Володимира Зеленського.

Також ми зазначали, що колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив на захист Кучмеровського, заявивши що звинувачення проти нього — політично вмотивовані та пов'язані з діями чинного прем'єр-міністра Дональда Туска.