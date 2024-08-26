У Польщу залетів російський БпЛА під час обстрілу України 26 серпня

Оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш. Фото: PAP

Оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш заявив про порушення кордону країни російським безпілотником під час ранкової атаки проти України 26 серпня. Він пояснив, чому не збили ворожу ціль.

Про це повідомляє RMF 24.

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Кліш заявив, що повітряний об'єкт залетів на територію Польщі о 6:43. За його словами, він перетнув кордон поблизу українського міста Червоноград.

Військовий зазначив, що це не ракета, а скоріш за все дрон, і його політ зафіксували щонайменше три радіолокаційні станції.

"Об’єкт зник приблизно через 25 кілометрів на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на його знищення, об’єкт зник із радіолокаційних систем. Об’єкт не був підтверджений ні літаками союзників, ні польськими літаками, а також він не був візуально підтверджений гелікоптерами", — повідомив Кліш.

За словами військових, безпілотник впав у районі ґміни Тишовіце в Люблінському воєводстві. Наразі об'єкт шукають сто солдатів, а також поліція.