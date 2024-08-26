В Польшу залетел российский БпЛА во время обстрела Украины 26 августа

В Польше заявили о нарушении ее границы российским беспилотником во время утренней атаки
Оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Мацей Клиш заявил о нарушении границы страны российским беспилотником во время утренней атаки против Украины 26 августа. Он объяснил, почему не сбили вражескую цель.
Об этом сообщает RMF 24.
В Польшу залетел российский БпЛА
Клиш заявил, что воздушный объект залетел на территорию Польши в 6:43. По его словам, он пересек границу вблизи украинского города Червоноград.
Военный отметил, что это не ракета, а скорее дрон, и его полет зафиксировали по меньшей мере три радиолокационные станции.
"Объект исчез примерно через 25 километров на польской территории. Из-за атмосферных условий я не смог дать команду на его уничтожение, объект исчез из радиолокационных систем. Объект не был подтвержден ни самолетами союзников, ни польскими самолетами, а также он не был визуально подтвержден вертолетами", — сообщил Клиш.
По словам военных, беспилотник упал в районе гмины Тышовице в Люблинском воеводстве. В настоящее время объект ищут сто солдат, а также полиция.
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