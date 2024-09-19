Дунай вышел из берегов — набережная Будапешта затоплена, стоит ожидать худшего

В Будапеште Дунай вышел из берегов — вода доходит до венгерского парламента
Венгерская столица Будапешт рискует столкнуться с наводнением десятилетия. Вода уже доходит до парламента страны, но ситуация будет еще хуже.
Об этом пишет Euronews.
Будапешт уходит под воду
Мэр Будапешта Гергей Карачонь предупредил, что город рискует столкнуться с наводнением десятилетия.
Главное управление водных ресурсов Венгрии сообщило, что уровень Дуная достиг пика в 6,93 метра вечером 18 сентября. Это на два метра меньше, чем было зафиксировано во время сильнейших наводнений в Центральной Европе в конце мая 2013 года.
Ожидается, что уровень воды в Дунае может достигнуть 8,5 метра вблизи города.
По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в стране принимают противопаводковые меры, в некоторых регионах объявили опасность третьей степени.
Он добавляет, что одобрил открытие аварийного водохранилища вдоль реки Лейта.
В стране кое-где ввели ограничение автомобильного движения.
Из-за потопа будет нарушено международное железнодорожное сообщение между Венгрией и Чехией, Польшей и Германией.
Читайте Новини.LIVE!