Дунай вышел из берегов — набережная Будапешта затоплена, стоит ожидать худшего

Разлив Дуная в Будапеште 18 сентября 2024 года. Фото: Петр Лакатос / MTI

Венгерская столица Будапешт рискует столкнуться с наводнением десятилетия. Вода уже доходит до парламента страны, но ситуация будет еще хуже.

Об этом пишет Euronews.

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Мэр Будапешта Гергей Карачонь предупредил, что город рискует столкнуться с наводнением десятилетия.

Вода затопила набережную в Будапеште. Фото: ChrisPage90/X

Главное управление водных ресурсов Венгрии сообщило, что уровень Дуная достиг пика в 6,93 метра вечером 18 сентября. Это на два метра меньше, чем было зафиксировано во время сильнейших наводнений в Центральной Европе в конце мая 2013 года.

Ожидается, что уровень воды в Дунае может достигнуть 8,5 метра вблизи города.

Дунай вышел из берегов. Фото: ChrisPage90/X

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в стране принимают противопаводковые меры, в некоторых регионах объявили опасность третьей степени.

Он добавляет, что одобрил открытие аварийного водохранилища вдоль реки Лейта.

Трамвайные пути и дорога оказались под водой. Фото: ChrisPage90/X

В стране кое-где ввели ограничение автомобильного движения.

Из-за потопа будет нарушено международное железнодорожное сообщение между Венгрией и Чехией, Польшей и Германией.