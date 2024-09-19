Дунай вийшов з берегів — набережна Будапешта затоплена, а найгірше ще попереду

У Будапешті Дунай вийшов із берегів — вода доходить до угорського парламенту
Угорська столиця Будапешт ризикує зіткнутися з найбільшою повінню десятиліття. Вода вже доходить до парламенту країни, але ситуація буде ще гіршою.
Про це пише Euronews.
Будапешт йде під воду
Мер Будапешта Ґергей Карачонь попередив, що місто ризикує зіткнутися з найбільшою повінню десятиліття.
Головне управління водних ресурсів Угорщини повідомило, що рівень Дунаю досяг піку в 6,93 метра ввечері 18 вересня. Це на два метри менше, ніж було зафіксованого під час сильних повеней у Центральній Європі наприкінці травня 2013 року.
Очікується, що рівень води в Дунаї може досягти 8,5 метрів поблизу міста.
За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в країні вживають протипаводкових заходів, у деяких регіонах оголосили небезпеку третього ступеня.
Він додає, що схвалив відкриття аварійного водосховища вздовж річки Лейта.
У країні подекуди запровадили обмеження автомобільного руху.
Через потоп буде порушено міжнародне залізничне сполучення між Угорщиною та Чехією, Польщею та Німеччиною.
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