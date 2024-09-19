Дунай вийшов з берегів — набережна Будапешта затоплена, а найгірше ще попереду

Розлив Дунаю в Будапешті 18 вересня 2024 року. Фото: Péter Lakatos / MTI

Угорська столиця Будапешт ризикує зіткнутися з найбільшою повінню десятиліття. Вода вже доходить до парламенту країни, але ситуація буде ще гіршою.

Про це пише Euronews.

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Мер Будапешта Ґергей Карачонь попередив, що місто ризикує зіткнутися з найбільшою повінню десятиліття.

Вода затопила набережну у Будапешті. Фото: ChrisPage90 / X

Головне управління водних ресурсів Угорщини повідомило, що рівень Дунаю досяг піку в 6,93 метра ввечері 18 вересня. Це на два метри менше, ніж було зафіксованого під час сильних повеней у Центральній Європі наприкінці травня 2013 року.

Очікується, що рівень води в Дунаї може досягти 8,5 метрів поблизу міста.

Дунай вийшов з берегів. Фото: ChrisPage90 / X

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в країні вживають протипаводкових заходів, у деяких регіонах оголосили небезпеку третього ступеня.

Він додає, що схвалив відкриття аварійного водосховища вздовж річки Лейта.

Трамвайні колії та дорога опинились під водою. Фото: ChrisPage90 / X

У країні подекуди запровадили обмеження автомобільного руху.

Через потоп буде порушено міжнародне залізничне сполучення між Угорщиною та Чехією, Польщею та Німеччиною.