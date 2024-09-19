Пейджери для Хезболли — де виготовляли пристрої з вибухівкою

Вибухи рацій та пейджерів в Лівані. Фото: скриншот

Стало відомо, яка компанія виготовляла пейджери з вибухівкою для членів "Хезболли". За даними ЗМІ, Ізраїль створив в Угорщині підставну компанію для виготовлення смертельних пристроїв, які потім продавали членам ліванського угруповування "Хезболла".

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела в розвідці.

Читайте також:

Пейджери для "Хезболли" було зроблено в Угорщині

За даними ЗМІ, угорська компанія B.A.C. Consulting мала контракт на виробництво пейджерів від імені тайванської компанії Gold Apollo.

Як повідомляють джерела The New York Times в розвідці, також Ізраїль створив ще дві підставні фірми, щоб приховати справжні імена людей, які виготовляли пейджери, а насправді були офіцерами ізраїльської розвідки.

Компанія B.A.C. працювала зі звичайними клієнтами, для яких виробляла серію звичайних безпечних пристроїв для зв'язку.

"Але єдиним клієнтом, який дійсно мав значення, була "Хезболла", і її пейджери були далеко не звичайними. За словами трьох офіцерів розвідки, вони вироблялися окремо і містили батареї, начинені вибуховою речовиною PETN", — йдеться в публікації.

Підготовка атаки на "Хезболлу"

Пейджери з вибухівкою потрапили до Лівану влітку 2022 року, але виробництво стрімко зросло після того, як лідер "Хезболли" Саїд Насралла засудив використання членами угруповання мобільних телефонів.

"Такі побоювання були викликані повідомленнями союзників про те, що Ізраїль придбав нові засоби для злому телефонів, віддалено активуючи мікрофони та камери, щоб шпигувати за їхніми власниками. За словами трьох співробітників розвідки, Ізраїль інвестував мільйони в розробку цієї технології, і серед "Хезболли" та її союзників поширилися чутки, що жодне мобільне спілкування — навіть за допомогою зашифрованих додатків для обміну повідомленнями — більше не є безпечним", — пише The New York Times.

За словами трьох офіцерів розвідки і оборони, щоб викликати вибухи, Ізраїль увімкнув пейджери і надіслав їм повідомлення арабською мовою, яке виглядало так, ніби воно надійшло від вищого керівництва "Хезболли".