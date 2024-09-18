Підрив пейджерів "Хезболли" — відповідальність узяв "Моссад"

Натовп людей біля лікарні у Бейруті після підриву пейджерів. Фото: Reuters

Масштабний підрив пейджерів членів ліванського терористичного угруповання "Хезболла" організувала ізраїльська спецслужба Моссад. На підготовку цієї операції пішло багато часу.

Про це повідомляє Reuters у середу, 18 вересня.

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Підрив пейджерів "Хезболли"

Високопоставлене джерело у ліванській службі безпеки повідомило, що "Хезболла" замовила 5 тисяч пейджерів тайванської компанії Gold Apollo, що були ввезені до країни на початку цього року.

Інформатор показав світлину моделі пейджера AP924, який, як і інші пейджери, у бездротовому режимі приймає та відображає текстові повідомлення, але не може здійснювати телефонні дзвінки.

Бойовики використовують пейджери як низькотехнологічні засоби зв'язку. Таким чином вони намагаються уникнути ізраїльського відстеження їхнього місцезнаходження. Однак, за словами ліванського джерела, пристрої були модифіковані ізраїльською спецслужбою "на виробничому рівні".

"Моссад вживив у пристрій плату з вибуховим матеріалом, що може отримувати код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого приладу або сканера", — сказав співрозмовник.

Джерело повідомило, що три тисячі пейджерів вибухнули після надсилання закодованого повідомлення, що одночасно активувало вибухівку.

Інше джерело в органах безпеки повідомило, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яку "Хезболла" не помічала місяцями.

"Хезболла" обіцяє помститися

Терористичне угруповання "Хезболла" пообіцяло помститися Ізраїлю після підриву пейджерів по всьому Лівану.

Тоді загинуло 9 осіб, наближених до організації, а ще майже три тисячі отримали поранення. Серед постраждалих сотні ісламістських бойовиків та посол Ірану в Бейруті.

Міністр інформації Лівану Зіад Макарі засудив підрив пейджерів, заявивши, що це "ізраїльська агресія".

"Хезболла" заявила, що Ізраїль отримає "справедливе покарання" за вибухи.