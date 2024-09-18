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Подрыв пейджеров "Хезболлы" — СМИ рассказали, кто стоит за операцией

18 сентября 2024 12:12
Дмитрий Галушка - Редактор
Подрыв пейджеров "Хезболлы" - ответственность взял "Моссад"
Толпа людей возле больницы в Бейруте после подрыва пейджеров. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Масштабный подрыв пейджеров членов ливанской террористической группировки "Хезболла" организовала израильская спецслужба Моссад. На подготовку этой операции ушло много времени.

Об этом сообщает Reuters в среду, 18 сентября.

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Высокопоставленный источник в ливанской службе безопасности сообщил, что "Хезболла" заказала 5 тысяч пейджеров тайваньской компании Gold Apollo, ввезенных в страну в начале этого года.

Информация показывает фотографию модели пейджера AP924, которая, как и другие пейджеры, в беспроводном режиме принимает и отображает текстовые сообщения, но не может совершать телефонные звонки.

Боевики используют пейджеры в качестве низкотехнологичных средств связи. Таким образом, они пытаются избежать израильского отслеживания их местонахождения. Однако, по словам ливанского источника, устройства модифицированы израильской спецслужбой "на производственном уровне".

"Моссад вживил в устройство плату со взрывчатым материалом, который может получать код. Ее очень трудно обнаружить любым способом. Даже с помощью любого прибора или сканера", — сказал собеседник.

Источник сообщил, что три тысячи пейджеров взорвались после отправки закодированного сообщения, одновременно активировавшего взрывчатку.

Другой источник в органах безопасности сообщил, что в новых пейджерах был спрятан до трех граммов взрывчатки, которую "Хезболла" не замечала месяцами.

"Хезболла" обещает отомстить

Террористическая группировка "Хезболла" пообещала отомстить Израилю после подрыва пейджеров по всему Ливану.

Тогда погибли 9 человек, приближенных к организации, а еще почти три тысячи получили ранения. Среди пострадавших сотни исламистских боевиков и посол Ирана в Бейруте.

Министр информации Ливана Зиад Макари осудил подрыв пейджеров, заявив, что это "израильская агрессия".

"Хезболла" заявила, что Израиль получит "справедливое наказание" за взрывы.

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