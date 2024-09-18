Взрывы в России 18 сентября — в Ярославле масштабный пожар на складе

Пожар в российском Ярославле. Фото: росСМИ

Поздно вечером 17 сентября в российском Ярославле вспыхнул масштабный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Известно, что пострадали четверо спасателей, причины пожара неизвестны.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Масштабный пожар в Ярославле

Российские оккупационные власти и пропагандисты заявили, что этой ночью РФ якобы подверглись атаке более 50 дронов. Еще вечером 17 сентября российские паблики написали о пожаре здания в Ярославле.

"На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ", — говорится в сообщении российского МЧС.

Позже там рассказали другие версии, заявив, что якобы загорелся автосервис и на месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. По данным российской службы, в результате масштабного пожара пострадали четверо пожарных, их госпитализировали.

Пожар в Ярославле. Фото: росСМИ

В то же время местные жители и очевидцы рассказывают, что пожар был настолько сильным, что он был виден в нескольких километрах. Пока причина возгорания неизвестна.