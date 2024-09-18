Взрывы в России 18 сентября — в Ярославле масштабный пожар на складе

Огненное "торнадо" — в российском Ярославле пылает склад горюче-смазочных материалов
Поздно вечером 17 сентября в российском Ярославле вспыхнул масштабный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Известно, что пострадали четверо спасателей, причины пожара неизвестны.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Масштабный пожар в Ярославле
Российские оккупационные власти и пропагандисты заявили, что этой ночью РФ якобы подверглись атаке более 50 дронов. Еще вечером 17 сентября российские паблики написали о пожаре здания в Ярославле.
"На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ", — говорится в сообщении российского МЧС.
Позже там рассказали другие версии, заявив, что якобы загорелся автосервис и на месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. По данным российской службы, в результате масштабного пожара пострадали четверо пожарных, их госпитализировали.
В то же время местные жители и очевидцы рассказывают, что пожар был настолько сильным, что он был виден в нескольких километрах. Пока причина возгорания неизвестна.
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