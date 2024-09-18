МВФ отложил визит в Россию на неопределенный срок

Участники конференции МВФ. Фото иллюстративное: IMF

Консультационная миссия Международного валютного фонда (МВФ) отложила запланированный визит в Россию из-за возникновения технических проблем. В частности, планировалась встреча с властями РФ для осмотра российской экономики.

Об этом сообщил в РосСМИ исполнительный директор РФ МВФ Алексей Можин.

Читайте также:

МВФ не поедет в Россию

Сообщения в СМИ. Фото: скриншот

Как заявил исполнительный директор, визит миссии МВФ отложен на неопределенный срок. Там объяснили, что это возникло из-за "технической неготовности".

Сообщения в СМИ. Фото: скриншот

"Руководство фонда сообщило российской стороне и Совету директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины отложения миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций", — сказал исполнительный директор РФ МВФ Алексей Можин.

Также чиновник добавил, что власти проинформированы о критике со стороны ряда европейских стран о намерениях миссии МВФ посетить Россию и возобновить сотрудничество. Миссия должна была участвовать в консультациях с властями РФ в рамках ежегодного обзора российской экономики.

Напомним, Национальный банк Украины обнародовал обращение в миссию Международного валютного фонда (МВФ) с призывом усилить изоляцию России и не возобновлять сотрудничество с ней.

Между тем, в Украине работала миссия МВФ с 4 по 10 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что переговоры были сложным , в том числе о том, какие сами шаги должна сделать Украина и МВФ совместно с партнерами G7. Он добавил, что планы 2025 кардинально отличаются от 2024-го. Известно, что Международный валютный фонд настаивал на ослаблении курса гривны и повышении налогов в Украине.