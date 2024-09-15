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Россияне утверждают, что Visa якобы возвращается в РФ

15 сентября 2024 00:10
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Visa возвращается в Россию
Человек с картой банка в руках. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В субботу, 14 сентября, в сети появилась информация о том, что американская платежная система Visa якобы возвращается в Россию. Для этого компания уже "предприняла" ряд шагов.

Об этом пишут российские паблики.

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В частности, утверждается, что Visa зарегистрировала товарные знаки для банковских услуг и криптовалюты в России.

Также согласно сообщениям российских пабликов, которые ссылаются на медиа РФ (не уточняя их названий), американская компания "не хочет терять российский рынок и планирует возвращение" в страну.

Также россияне прилагают следующий кадр.

Россияне утверждают, что Visa якобы возвращается в РФ - фото 1
Visa. Фото: российские паблики

Имеет ли этот снимок о отношение к вышеописанной ситуации, неизвестно.

Отметим, что в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, американская платежная система Visa перестала обслуживать российские карты.

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