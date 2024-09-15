Visa возвращается в Россию

Россияне утверждают, что Visa якобы возвращается в РФ
В субботу, 14 сентября, в сети появилась информация о том, что американская платежная система Visa якобы возвращается в Россию. Для этого компания уже "предприняла" ряд шагов.
Об этом пишут российские паблики.
Что известно на сейчас
В частности, утверждается, что Visa зарегистрировала товарные знаки для банковских услуг и криптовалюты в России.
Также согласно сообщениям российских пабликов, которые ссылаются на медиа РФ (не уточняя их названий), американская компания "не хочет терять российский рынок и планирует возвращение" в страну.
Также россияне прилагают следующий кадр.
Имеет ли этот снимок о отношение к вышеописанной ситуации, неизвестно.
Отметим, что в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, американская платежная система Visa перестала обслуживать российские карты.
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