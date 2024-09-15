Visa повертається до Росії

Росіяни стверджують, що Visa нібито повертається до РФ
У суботу, 14 вересня, у мережі з'явилася інформація про те, що американська платіжна система Visa нібито повертається до Росії. Для цього компанія вже "зробила" низку кроків.
Про це пишуть російські пабліки.
Що відомо зараз
Зокрема, стверджується, що Visa зареєструвала товарні знаки для банківських послуг та криптовалюти у Росії.
Також згідно з повідомленнями російських пабліків, які посилаються на медіа РФ (не уточнюючи їх назв), американська компанія "не хоче втрачати російський ринок і планує повернення" до країни.
Також росіяни додають наступний кадр.
Чи має цей знімок відношення до вищеописаної ситуації, невідомо.
Зазначимо, що у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська платіжна система Visa перестала обслуговувати російські карти.
Читайте Новини.LIVE!