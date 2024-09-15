Visa повертається до Росії

Людина з картою банку в руках. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

У суботу, 14 вересня, у мережі з'явилася інформація про те, що американська платіжна система Visa нібито повертається до Росії. Для цього компанія вже "зробила" низку кроків.

Про це пишуть російські пабліки.

Читайте також:

Що відомо зараз

Зокрема, стверджується, що Visa зареєструвала товарні знаки для банківських послуг та криптовалюти у Росії.

Також згідно з повідомленнями російських пабліків, які посилаються на медіа РФ (не уточнюючи їх назв), американська компанія "не хоче втрачати російський ринок і планує повернення" до країни.

Також росіяни додають наступний кадр.

Visa. Фото: російські паблики

Чи має цей знімок відношення до вищеописаної ситуації, невідомо.

Зазначимо, що у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська платіжна система Visa перестала обслуговувати російські карти.