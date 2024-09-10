Денис Шмигаль розповів як проходять переговори з МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот

Між Україною та міжнародним валютним фондом досі тривають переговори щодо бюджету на 2025 рік. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вони складні та тривають цілодобово.

Про це він заявив на пресконференції 10 вересня.

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Україна веде переговори з місією МВФ для бюджету України на 2025 рік. Шмигаль додав, що це перша місія, яка під час війни проходить офлайн з присутністю керівництва місії в Києві.

"Ми працюємо практично цілодобово: вдень працюємо з місією, вночі місія працює з Вашингтоном, без вихідних. Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів", — сказав він.

Прем'єр-міністр заявив, що місія планує 2025 рік і тривають дискусії, яким він буде та як мають сформувати бюджет для України. Також важливий акцент для дискусії є те, які самі кроки має зробити Україна та МВФ спільно з партнерами G7. Він додав, що плани 2025 року кардинально відрізняються від 2024-го.

"Тому що плани 24 року в програмі МВФ були іншими, ніж стається в реальності. Тому у 2025 рік ми заходимо з нуля. Тому ця місія є неординарною, складною. Я не маю повноважень зараз озвучувати результати, оскільки в даний момент місія триває, коли вона буде завершена — буде спільний стейтмент, поки що робота йде, тривають перемовини", — додав Шмигаль.

Місія МВФ в Україні

Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала в Києві в середу, 4 вересня, переговори з представниками України. Йдеться про п'ятий перегляд Програми розширеного фінансування. Центром уваги під час п'ятого перегляду програми для України будуть фіскальні питання, а також пошук джерел для фінансування на наступні роки, якщо в Україні війна триватиме й надалі. За підсумками п'ятого перегляду, який мають завершити в кінці вересня, в бюджет можуть залучити 1,1 млрд доларів.

Згодом в агенції Bloomberg з'явилась інформація, що МВФ вимагає послабити курс гривні та підвищити податки. Українська національна валюта вже втратила понад 10% з жовтня 2023 року, коли було скасовано фіксований обмінний курс.

Згодом у Верховній Раді не погодили підвищення податків — для цього забракло двох голосів.