Денис Шмыгаль рассказал, как проходят переговоры с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот

Между Украиной и международным валютным фондом до сих пор продолжаются переговоры по бюджету на 2025 год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что они сложные и продолжаются круглосуточно.

Об этом он заявил на пресс-конференции 10 сентября.

Читайте также:

Какие успехи в переговорах между Украиной и МВФ

Украина ведет переговоры с миссией МВФ по бюджету Украины на 2025 год. Шмыгаль добавил, что это первая миссия, которая во время войны проходит офлайн с присутствием руководства миссии в Киеве.

"Мы работаем практически круглосуточно: днем работаем с миссией, ночью миссия работает с Вашингтоном, без выходных. Трудная работа, непростая миссия, сложные переговоры, много вызовов", — сказал он.

Премьер-министр заявил, что миссия планирует 2025 год и продолжаются дискуссии, каким он будет и как должны сформировать бюджет для Украины. Также важным акцентом для дискуссии является то, какие шаги должна сделать Украина и МВФ совместно с партнерами G7. Он добавил, что планы 2025 года кардинально отличаются от 2024 года.

"Потому что планы 2024 года в программе МВФ были иными, чем происходит в реальности. Поэтому в 2025 год мы заходим с нуля. Поэтому эта миссия неординарная, сложная. У меня нет полномочий сейчас озвучивать результаты, поскольку в данный момент миссия продолжается, когда она будет завершена — будет общий стейтмент, пока работа идет, продолжаются переговоры", — добавил Шмыгаль.

Миссия МВФ в Украине

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начала в Киеве в среду, 4 сентября, переговоры с представителями Украины. Речь идет о пятом пересмотре программы расширенного финансирования. Центром внимания во время пятого пересмотра программы для Украины будут фискальные вопросы, а также поиск источников для финансирования на следующие годы, если в Украине война будет продолжаться. По итогам пятого пересмотра, который должны завершить в конце сентября, в бюджет могут привлечь 1,1 млрд долларов.

Впоследствии у агентства Bloomberg появилась информация, что МВФ требует ослабить курс гривны и повысить налоги. Украинская национальная валюта потеряла более 10% с октября 2023 года, когда был отменен фиксированный обменный курс.

Впоследствии в Верховной Раде не согласовали повышение налогов — для этого не хватило двух голосов.