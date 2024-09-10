Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Шмыгаль заявил о сложных переговорах с миссией МВФ по бюджету Украины arrow

Шмыгаль заявил о сложных переговорах с миссией МВФ по бюджету Украины

10 сентября 2024 13:50
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Денис Шмыгаль рассказал, как проходят переговоры с МВФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Между Украиной и международным валютным фондом до сих пор продолжаются переговоры по бюджету на 2025 год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что они сложные и продолжаются круглосуточно.

Об этом он заявил на пресс-конференции 10 сентября.

Читайте также:

Какие успехи в переговорах между Украиной и МВФ

Украина ведет переговоры с миссией МВФ по бюджету Украины на 2025 год. Шмыгаль добавил, что это первая миссия, которая во время войны проходит офлайн с присутствием руководства миссии в Киеве.

"Мы работаем практически круглосуточно: днем работаем с миссией, ночью миссия работает с Вашингтоном, без выходных. Трудная работа, непростая миссия, сложные переговоры, много вызовов", — сказал он.

Премьер-министр заявил, что миссия планирует 2025 год и продолжаются дискуссии, каким он будет и как должны сформировать бюджет для Украины. Также важным акцентом для дискуссии является то, какие шаги должна сделать Украина и МВФ совместно с партнерами G7. Он добавил, что планы 2025 года кардинально отличаются от 2024 года.

"Потому что планы 2024 года в программе МВФ были иными, чем происходит в реальности. Поэтому в 2025 год мы заходим с нуля. Поэтому эта миссия неординарная, сложная. У меня нет полномочий сейчас озвучивать результаты, поскольку в данный момент миссия продолжается, когда она будет завершена — будет общий стейтмент, пока работа идет, продолжаются переговоры", — добавил Шмыгаль.

Миссия МВФ в Украине

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начала в Киеве в среду, 4 сентября, переговоры с представителями Украины. Речь идет о пятом пересмотре программы расширенного финансирования. Центром внимания во время пятого пересмотра программы для Украины будут фискальные вопросы, а также поиск источников для финансирования на следующие годы, если в Украине война будет продолжаться. По итогам пятого пересмотра, который должны завершить в конце сентября, в бюджет могут привлечь 1,1 млрд долларов.

Впоследствии у агентства Bloomberg появилась информация, что МВФ требует ослабить курс гривны и повысить налоги. Украинская национальная валюта потеряла более 10% с октября 2023 года, когда был отменен фиксированный обменный курс.

Впоследствии в Верховной Раде не согласовали повышение налогов — для этого не хватило двух голосов.

Также важные новости дня по теме:

 

Денис Шмыгаль МВФ кредиты финансовая помощь Украина экономика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

15:02 Покушение на криминального авторитета во Львове — полиция установила подозреваемых

15:01 В Хмельницкой области произошел пожар в доме — погибли двое детей

15:01 Прогноз по отключениям света зимой — Шмыгаль сделал заявление

14:51 Заявления Лаврова о "правах русскоязычных украинцев" — в ЦПД объяснили, что означают такие "вбросы"

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:38 Красная армия тоже оккупант — в Одессе активисты оставили послание на площади 10 апреля и в горсаду

14:38 Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — прокурор МКС отреагировал

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

14:34 В Офисе прокурора установили оккупанта, организовавшего удар по Охматдету

14:18 Украинская авиабомба завершает испытания — стала известна стоимость

15:02 Покушение на криминального авторитета во Львове — полиция установила подозреваемых

15:01 В Хмельницкой области произошел пожар в доме — погибли двое детей

15:01 Прогноз по отключениям света зимой — Шмыгаль сделал заявление

14:51 Заявления Лаврова о "правах русскоязычных украинцев" — в ЦПД объяснили, что означают такие "вбросы"

14:38 Красная армия тоже оккупант — в Одессе активисты оставили послание на площади 10 апреля и в горсаду

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:38 Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — прокурор МКС отреагировал

14:34 В Офисе прокурора установили оккупанта, организовавшего удар по Охматдету

14:18 Украинская авиабомба завершает испытания — стала известна стоимость

14:14 В Харьковской области бойцы 3 ОШБр во время зачистки блиндажей затрофеили российскую рацию и пулемет

14:14 ВСУ не хватает 500 млрд гривен — Шмыгаль назвал сумму в которую обходится содержание одного военного

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

Text

13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит