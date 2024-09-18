МВФ відклав візит до Росії не невизначений термін

Місія МВФ не поїде до Росії на консультації
Консультаційна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відклала запланований візит в Росію через виникнення технічних проблем. Зокрема, планувалася зустріч з владою РФ для оглляду російської економіки.
Про це повідомив в росЗМІ виконавчий директор РФ МВФ Олексій Можин.
МВФ не поїде до Росії
Як заявив виконавчий директор, візит місії МВФ відкладений на невизначений термін. Там пояснили, що це виникло через "технічну неготовність".
"Керівництво фонду повідомило російську сторону і Раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причина відкладення місії згадувалася технічна неготовність місії до проведення консультацій", — сказав виконавчий директор РФ МВФ Олексій Можин.
Також посадовець додав, що влада поінформована про критику з боку низки європейських країн щодо намірів місії МВФ відвідати Росію та поновити співробітництво. Місія мала брати участь у консультаціях з владою РФ у рамках щорічного огляду російської економіки.
Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив звернення до місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) із закликом посилити ізоляцію Росії та не відновлювати співпрацю з нею.
Тим часом в Україні працювала місія МВФ з 4 до 10 вересня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що переговори були складними, зокрема про те, які самі кроки має зробити Україна та МВФ спільно з партнерами G7. Він додав, що плани 2025 року кардинально відрізняються від 2024-го. Відомо, що Міжнародний валютний фонд наполягав послабити курс гривні та підвищити податки в Україні.
Читайте Новини.LIVE!