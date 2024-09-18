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Місія МВФ не поїде до Росії на консультації

18 вересня 2024 09:46
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
МВФ відклав візит до Росії не невизначений термін
Учасники конференції МВФ. Фото ілюстративне: IMF
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Консультаційна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відклала запланований візит в Росію через виникнення технічних проблем. Зокрема, планувалася зустріч з владою РФ для оглляду російської економіки.

Про це повідомив в росЗМІ виконавчий директор РФ МВФ Олексій Можин.

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Повідомлення в ЗМІ. Фото: скриншот

Як заявив виконавчий директор, візит місії МВФ відкладений на невизначений термін. Там пояснили, що це виникло через "технічну неготовність".

МВФ не поїде до Росії
Повідомлення в ЗМІ. Фото: скриншот

"Керівництво фонду повідомило російську сторону і Раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причина відкладення місії згадувалася технічна неготовність місії до проведення консультацій", — сказав виконавчий директор РФ МВФ Олексій Можин.

Також посадовець додав, що влада поінформована про критику з боку низки європейських країн щодо намірів місії МВФ відвідати Росію та поновити співробітництво. Місія мала брати участь у консультаціях з владою РФ у рамках щорічного огляду російської економіки.

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив звернення до місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) із закликом посилити ізоляцію Росії та не відновлювати співпрацю з нею. 

Тим часом в Україні працювала місія МВФ з 4 до 10 вересня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що переговори були складними, зокрема про те, які самі кроки має зробити Україна та МВФ спільно з партнерами G7. Він додав, що плани 2025 року кардинально відрізняються від 2024-го. Відомо, що Міжнародний валютний фонд наполягав послабити курс гривні та підвищити податки в Україні.

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