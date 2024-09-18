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Вогняне "торнадо" — в російському Ярославлі палає склад паливно-мастильних матеріалів

18 вересня 2024 11:30
Катерина Османська - Редактор
Вибухи в Росії 18 вересня — в Ярославлі масштабна пожежа на складі
Пожежа в російському Ярославлі. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Пізно ввечері 17 вересня у російському Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Відомо, що постраждало четверо рятувальників, причини пожежі невідомі. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Російська окупаційна влада та пропагандисти заявили, що цієї ночі РФ нібито зазнала атаки понад 50 дронів. Ще ввечері 17 вересня російські пабліки написали про пожежу будівлі в Ярославлі.

"На вулиці Механізаторів 16 А горить одноповерхова будівля розмірами 30 на 15 метрів, горіння відбувається на всій площі. Попередньо, будівля є складом, горять покришки та ПММ", — йдеться у повідомленні російського МНС. 

Пізніше там розповіли інші версію, заявивши, що нібито загорівся автосервіс і на місці пожежі сталася розгерметизація газового балона. За даними російської служби, внаслідок масштабної пожежі постраждали четверо пожежників, їх госпіталізували.

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Пожежа у Ярославлі. Фото: росЗМІ 

Водночас місцеві жителі та очевидці розповідають, що пожежа була настільки сильною, що її було видно за кілька кілометрів. Наразі причина загоряння невідома. 

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