Вибухи в Росії 18 вересня — в Ярославлі масштабна пожежа на складі

Вогняне "торнадо" — в російському Ярославлі палає склад паливно-мастильних матеріалів
Пізно ввечері 17 вересня у російському Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Відомо, що постраждало четверо рятувальників, причини пожежі невідомі.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Масштабна пожежа у Ярославлі
Російська окупаційна влада та пропагандисти заявили, що цієї ночі РФ нібито зазнала атаки понад 50 дронів. Ще ввечері 17 вересня російські пабліки написали про пожежу будівлі в Ярославлі.
"На вулиці Механізаторів 16 А горить одноповерхова будівля розмірами 30 на 15 метрів, горіння відбувається на всій площі. Попередньо, будівля є складом, горять покришки та ПММ", — йдеться у повідомленні російського МНС.
Пізніше там розповіли інші версію, заявивши, що нібито загорівся автосервіс і на місці пожежі сталася розгерметизація газового балона. За даними російської служби, внаслідок масштабної пожежі постраждали четверо пожежників, їх госпіталізували.
Водночас місцеві жителі та очевидці розповідають, що пожежа була настільки сильною, що її було видно за кілька кілометрів. Наразі причина загоряння невідома.
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