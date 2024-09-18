Вибухи в Росії 18 вересня — в Ярославлі масштабна пожежа на складі

Пожежа в російському Ярославлі. Фото: росЗМІ

Пізно ввечері 17 вересня у російському Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Відомо, що постраждало четверо рятувальників, причини пожежі невідомі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Читайте також:

Масштабна пожежа у Ярославлі

Російська окупаційна влада та пропагандисти заявили, що цієї ночі РФ нібито зазнала атаки понад 50 дронів. Ще ввечері 17 вересня російські пабліки написали про пожежу будівлі в Ярославлі.

"На вулиці Механізаторів 16 А горить одноповерхова будівля розмірами 30 на 15 метрів, горіння відбувається на всій площі. Попередньо, будівля є складом, горять покришки та ПММ", — йдеться у повідомленні російського МНС.

Пізніше там розповіли інші версію, заявивши, що нібито загорівся автосервіс і на місці пожежі сталася розгерметизація газового балона. За даними російської служби, внаслідок масштабної пожежі постраждали четверо пожежників, їх госпіталізували.

Пожежа у Ярославлі. Фото: росЗМІ

Водночас місцеві жителі та очевидці розповідають, що пожежа була настільки сильною, що її було видно за кілька кілометрів. Наразі причина загоряння невідома.