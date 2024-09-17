Вибух пейджерів у Лівані 17 вересня — поранено десятки бойовиків Хезболли

Люди біля лікарні після вибуху пейджерів. Фото: Reuters

У Лівані в медиків та бійців "Хезболли" вдень 17 вересня вибухнули портативні пейджери, які вони використовують для зв'язку. Внаслідок вибухів є тисячі поранених та десятки загиблих, і їхня кількість постійно зростає.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання зазначило, що за попередніми даними ймовірна причина масового вибуху пейджерів у Лівані — атака з боку Ізраїлю.

"Представник Хезболли, який говорив на умовах анонімності, сказав, що детонація пейджерів стала "найбільшим порушенням безпеки", яке зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем", — пише Reuters.

Водночас іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що серед постраждалих опинився посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. За останніми даними, посла було переведено в одну з лікарень Бейрута, оскільки він отримав легкі поранення. Загалом наразі відомо про тисячі жертв і їхня кількість постійно зростає.

Скриншот допису Mehr

Крім того, кореспондентка Al Jazzera Зейна Ходр, яка працює у Бейруті, заявила, що пристрої, ймовірно, були зламані та підірвані в ході скоординованої атаки.

"Це серйозне порушення безпеки — комунікаційний пристрій "Хезболли" було зламано. Ми бачили фотографії з усього Лівану, на яких чоловіки лежали на підлозі, поранені та стікаючи кров'ю. Ми бачили повідомлення про те, що лікарні просять кров", — розповіла вона.

Наразі ізраїльські військові відмовилися коментувати запити ЗМІ щодо вибухів.