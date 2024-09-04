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Українців терміново евакуюють з Лівану — МЗС повернуло додому 25 наших земляків

4 вересня 2024 23:57
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
25 українців за сприянням МЗС та ГУР евакуювали з Лівану
Евакуйована група українців з Лівану. Фото: МЗС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Чергову групу українців евакуювали з Лівану за сприянням Головного управління розвідки та міністерства закордонних справ України. На батьківщину з гарячої точки повернулись 25 українців, черед яких 11 дітей.  

Про це повідомляє МЗС України.

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Речник МЗС Георгій Тихий зазначає, що зараз наші земляки знаходяться у Польщі. До речі, серед евакуйованих є один громадянин Чехії.

У відомстві подякували за допомогу ГУР МО та авіакомпанії SkyUp Airlines за те, що зробили цю евакуацію можливою.

Тихий нагадує, що МЗС продовжує надавати всю необхідну допомогу українським громадянам в Лівані. 

Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, повинні звертатися до посольства (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).

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