25 українців за сприянням МЗС та ГУР евакуювали з Лівану

Українців терміново евакуюють з Лівану — МЗС повернуло додому 25 наших земляків
Чергову групу українців евакуювали з Лівану за сприянням Головного управління розвідки та міністерства закордонних справ України. На батьківщину з гарячої точки повернулись 25 українців, черед яких 11 дітей.
Про це повідомляє МЗС України.
Як евакуювали українців з Лівану
Речник МЗС Георгій Тихий зазначає, що зараз наші земляки знаходяться у Польщі. До речі, серед евакуйованих є один громадянин Чехії.
У відомстві подякували за допомогу ГУР МО та авіакомпанії SkyUp Airlines за те, що зробили цю евакуацію можливою.
Тихий нагадує, що МЗС продовжує надавати всю необхідну допомогу українським громадянам в Лівані.
Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, повинні звертатися до посольства (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).
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