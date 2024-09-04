25 украинцев при содействии МИД и ГУР эвакуировали из Ливана

Эвакуирована группа украинцев из Ливана. Фото: МИД Украины

Очередную группу украинцев эвакуировали из Ливана при содействии Главного управления разведки и министерства иностранных дел Украины. На родину с горячей точки вернулись 25 украинцев, из которых 11 детей.

Об этом сообщает МИД Украины.

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Спикер МИД Георгий Тихий отмечает, что сейчас наши земляки находятся в Польше. Кстати, среди эвакуированных есть один гражданин Чехии.

В ведомстве поблагодарили за помощь ГУР МО и авиакомпанию SkyUp Airlines за то, что сделали эту эвакуацию возможной.

Тихий напоминает, что МИД продолжает оказывать всю необходимую помощь украинским гражданам в Ливане.

Граждане Украины в Ливане, нуждающиеся в эвакуации или находящиеся в опасности, должны обращаться в посольство (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) или на горячую линию МИД (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).