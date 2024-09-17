Взрыв пейджеров в Ливане 17 сентября — ранены десятки боевиков Хезболлы

Люди возле больницы после взрыва пейджеров. Фото: Reuters

В Ливане у медиков и бойцов "Хезболлы" днем 17 сентября разразились портативные пейджеры, которые они используют для связи. В результате взрывов есть тысячи раненых и десятки погибших и их количество постоянно растет.

Об этом сообщает Reuters.

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Взрывы пейджеров в Ливане 17 сентября

Издание отметило, что, по предварительным данным, вероятная причина массового взрыва пейджеров в Ливане — атака со стороны Израиля.

"Представитель Хезболлы, говоривший на условиях анонимности, сказал, что детонация пейджеров стала "наибольшим нарушением безопасности", подвергшейся группировке за почти год войны с Израилем", — пишет Reuters.

В то же время, иранское информационное агентство Mehr сообщило, что среди пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По последним данным, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку получил легкие ранения. В целом сейчас известно о тысячах жертв, и их количество постоянно растет.

Скриншот сообщения Mehr

Кроме того, работающая в Бейруте корреспондентка Al Jazzera Зейна Ходр заявила, что устройства, вероятно, были сломаны и взорваны в ходе скоординированной атаки.

"Это серьезное нарушение безопасности — коммуникационное устройство "Хезболлы" было взломано. Мы видели фотографии со всего Ливана, на которых мужчины лежали на полу, раненые и истекая кровью. Мы видели сообщения о том, что больницы просят кровь", — рассказала она.

Сейчас израильские военные отказались комментировать запросы СМИ относительно взрывов.