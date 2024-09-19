Пейджеры для Хезболлы — где производили устройства со взрывчаткой

Взрывы раций и пейджеров в Ливане. Фото: скриншот

Стало известно, какая компания производила пейджеры со взрывчаткой для членов "Хезболлы". По данным СМИ, Израиль создал в Венгрии подставную компанию по изготовлению смертельных устройств, которые затем продавали членам ливанской группировки "Хезболла".

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в разведке.

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По данным СМИ, венгерская компания B.A.C. Consulting имела контракт на производство пейджеров от имени тайваньской компании Gold Apollo.

Как сообщают источники The New York Times в разведке, также Израиль создал еще две подставные фирмы, чтобы скрыть настоящие имена людей, которые изготавливали пейджеры, а на самом деле были офицерами израильской разведки.

Компания B.A.C. работала с обычными клиентами, для которых производила серию обычных безопасных устройств для связи.

"Но единственным клиентом, который действительно имел значение, была "Хезболла", и ее пейджеры были далеко не обычными. По словам трех офицеров разведки, они производились отдельно и содержали батареи, начиненные взрывчатым веществом PETN", — говорится в публикации.

Подготовка атаки на "Хезболлу"

Пейджеры со взрывчаткой попали в Ливан летом 2022 года, но производство стремительно возросло после того, как лидер "Хезболлы" Саид Насралла осудил использование членами группировки мобильных телефонов.

"Такие опасения были вызваны сообщениями союзников о том, что Израиль приобрел новые средства для взлома телефонов, удаленно активируя микрофоны и камеры, чтобы шпионить за их владельцами. По словам трех сотрудников разведки, Израиль инвестировал миллионы в разработку этой технологии, и среди "Хезболлы" и ее союзников распространились слухи, что никакое мобильное общение — даже с помощью зашифрованных приложений для обмена сообщениями — больше не является безопасным", — пишет The New York Times.

По словам трех офицеров разведки и обороны, чтобы вызвать взрывы, Израиль включил пейджеры и прислал им сообщение на арабском языке, которое выглядело так, будто оно поступило от высшего руководства "Хезболлы".