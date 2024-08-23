Здание Капитолия в Вашингтоне. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 400 физических и юридических лиц при содействии военным усилиям Российской Федерации в Украине. Цель целей сорвать будущие энергетические проекты в России и поставки сжиженного природного газа.

Об этом сообщает Министерство финансов США в пятницу, 23 августа.

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Санкции США против российских и китайских компаний

Сообщается, что санкции распространились на 63 российских и 42 китайских компании, а также 18 фирм других стран.

США обвиняют эти компании в нескольких нарушениях антироссийских санкций. В частности, речь идет о поставках американской электроники сторонам, связанным с армией РФ и о производстве беспилотников Shahed-136, которыми Москва атакует Украину.

Американские поставщики должны будут подавать заявку на труднодоступную лицензию, если захотят сотрудничать с указанными компаниями.

Кроме того, цель цели сорвать будущие энергетические проекты в России и поставки сжиженного природного газа.