Будівля Капітолію у Вашингтоні. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки впровадили санкції проти 400 фізичних і юридичних осіб за сприяння військовим зусиллям Російської Федерації в Україні. Санкції мають на меті зірвати майбутні енергетичні проєкти у Росії та поставки скрапленого природного газу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США у п'ятницю, 23 серпня.

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Санкції США проти російських і китайських компаній

Повідомляється, що санкції поширилися на 63 російські та 42 китайські компанії, а також 18 фірм інших країн.

США звинувачують ці компанії у кількох порушеннях антиросійських санкцій. Зокрема йдеться про постачання американської електроніки сторонам, пов’язаним з армією РФ та про виробництво безпілотників Shahed-136, якими Москва атакує Україну.

Американські постачальники повинні будуть подавати заявку на важкодоступну ліцензію, якщо захочуть співпрацювати із вказаними компаніям.

Окрім того, санкції мають на меті зірвати майбутні енергетичні проєкти у Росії та поставки скрапленого природного газу.