Угорщина пропонує просто перейменовувати російську нафту та продавати її через треті країни, щоб не порушувати санкцій України проти РФ

Видобуток нафти. Ілюстративне фото: Reuters

Уряд Угорщини пропонує просто перейменовувати барелі з російською нафтою та продавати їх до країни через сторонню компанію. Таким чином і Україна збереже заборону на транспортування російської нафти через свою територію до ЄС і Угорщина уникне енергетичної кризи.

Про це 22 серпня, у четвер пише видання POLITICO.

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В чому суть проблеми

Річ у тому, пише видання, що через заборону транспортування своєю територією Україна залишила Угорщину без російської нафти. Ґергей Гульяс, який обіймає посаду міністра в приватній канцелярії прем’єр-міністра Віктора Орбана, стверджував, що нафта, яка постачається російською компанією "Лукойл" через Україну, може бути офіційно продана угорському енергетичному гіганту MOL до того, як вона перетне кордон.

Минулого місяця Угорщина закликала ЄС змусити Україну відмовитися від санкцій, які, на її думку, є енергетичним шантажем. Тепер Гульяс закликає Київ схвалити новий план, згідно з яким продукція Лукойлу просто продаватиметься іншій компанії на кордоні перед тим, як пройти через Україну.

Відповідаючи на запитання POLITICO, міністр енергетики України Герман Галущенко відмовився підтримати план, але сказав, що Київ "подивиться, чи отримаємо ми якісь запити на переговори від угорців".