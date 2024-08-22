Венгрия предлагает просто переименовывать российскую нефть и продавать ее через третьи страны, чтобы не нарушать санкции Украины против РФ

Добыча нефти. Иллюстративное фото: Reuters

Правительство Венгрии предлагает просто переименовывать баррели с российской нефтью и продавать их в страну через стороннюю компанию. Таким образом, и Украина сохранит запрет на транспортировку российской нефти через свою территорию в ЕС и Венгрия избежит энергетического кризиса.

Об этом 22 августа, в четверг пишет издание POLITICO.

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В чем суть проблемы

Дело в том, пишет издание, что из-за запрета транспортировки по своей территории Украина оставила Венгрию без российской нефти. Гергей Гульяс, занимающий должность министра в частной канцелярии премьер-министра Виктора Орбана, утверждал, что нефть, поставляемая российской компанией "Лукойл" через Украину, может быть официально продана венгерскому энергетическому гиганту MOL до того, как она пересечет границу.

В прошлом месяце Венгрия призвала ЕС заставить Украину отказаться от санкций, которые, по ее мнению, являются энергетическим шантажом. Теперь Гульяс призывает Киев одобрить новый план, согласно которому продукция Лукойла будет просто продаваться другой компании на границе перед тем, как пройти через Украину.

Отвечая на вопрос POLITICO, министр энергетики Украины Герман Галущенко отказался поддержать план, но сказал, что Киев "посмотрит, получим ли мы какие-либо запросы на переговоры от венгров".