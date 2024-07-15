Покушение на жизнь Трампа 14 июля — Джо Байден снова обратился к американцам

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в воскресенье, 14 июля, снова обратился к американцам на фоне покушения на жизнь кандидата в президенты Дональда Трампа. По словам лидера США, политическое насилие недопустимо, нельзя допустить, чтобы любое насилие стало нормой.

Об этом сообщает Укринформ.

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Любое насилие недопустимо

"Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о необходимости снизить температуру в нашей политике и помнить, что если мы не согласны, то мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги, граждане и, самое главное — мы соотечественники-американцы. Мы должны стоять вместе", — отметил Байден.

Он подчеркнул, что стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании заставляет оценить ситуацию и понять, как двигаться дальше.

"В Америке нет места для такого рода насилия. Для любого насилия. И точка. Никаких исключений. Мы не можем допустить, чтобы это насилие стало нормой", — подчеркнул президент.

Байден признал, что "разногласия неизбежны", поскольку американцы имеют разные взгляды на будущее страны. Но "политика не может быть полем битвы или, тем более, убийств".

Сила Америки — в руках народа

Американский лидер упомянул Национальный съезд Республиканской партии, запланированный на 15-18 июля. По словам Байдена, его действия будут критиковать и предложат собственное видение для страны, однако президент планирует совершить визиты на этой неделе, "отстаивая нашу позицию и наше видение".

"В Америке мы решаем наши разногласия на ринге. Вот как мы это делаем — на ринге, а не пулями... Сила изменить Америку всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы", — высказался Байден.

Он призвал американцев "выйти из бункеров", где они слышат только те мнения, с которыми согласны.

Покушение на жизнь Трампа

Напомним, что во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в воскресенье, 14 июля, бывшего президента США пытались убить. Однако стрелок не попал, ранив политику правое ухо.

Впоследствии стало известно, что покушение на жизнь Трампа совершил 20-летний Томас Мэттью Крукс, застреленный агентами ФБР. В то же время после инцидента рейтинг поддержки главы республиканцев снова вырос. Сейчас он еще больше опережает президента страны Джо Байдена.

Реакция Байдена на попытку убийства Трампа

Также мы писали, что Байден отреагировал на покушение на жизнь Трампа. По словам американского президента, он благодарен, что политик в безопасности и чувствует себя хорошо, в то время как в Америке не должно быть такого насилия, нация должна объединиться, чтобы осудить это.

Добавим, что Байден также разговаривал с Трампом по телефону, что произошло впервые за многие годы, ведь даже на дебатах они общались через модераторов.