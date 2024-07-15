Замах на життя Трампа 14 липня — Джо Байден знову звернувся до американців

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у неділю, 14 липня, знову звернувся до американців на тлі замаху на життя кандидата в президенти Дональда Трампа. За словами лідера США, політичне насильство неприпустиме, не можна допустити, щоб будь-яке насильство стало нормою.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Будь-яке насильство неприпустиме

"Я хочу поговорити з вами сьогодні ввечері про необхідність знизити температуру в нашій політиці й пам'ятати, що коли ми не згодні, то ми не вороги, ми — сусіди, ми друзі, колеги, громадяни і, найголовніше — ми співвітчизники-американці. Ми повинні стояти разом", — зазначив Байден.

Він наголосив, що стрілянина на мітингу Трампа в Пенсильванії змушує оцінити ситуацію та зрозуміти, як рухатися далі.

"В Америці немає місця для такого роду насильства. Для будь-якого насильства. І крапка. Жодних винятків. Ми не можемо допустити, щоб це насильство стало нормою", — підкреслив президент.

Байден визнав, що "розбіжності неминучі", оскільки американці мають різні погляди на майбутнє країни. Але "політика не може бути полем битви чи тим більше вбивств".

Сила Америки — в руках народу

Американський лідер згадав Національний з'їзд Республіканської партії, запланований на 15–18 липня. За словами Байдена, його дії будуть критикувати і запропонують власне бачення для країни, однак президент планує зробити візити цього тижня, "відстоюючи нашу позицію і наше бачення".

"В Америці ми вирішуємо наші розбіжності на рингу. Ось як ми це робимо — на рингу, а не кулями… Сила змінити Америку завжди має бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці", — висловився Байден.

Він закликав американців "вийти з бункерів", де вони чують тільки ті думки, з якими погоджуються.

Замах на життя Трампа

Нагадаємо, що під час виступу Дональда Трампа в Пенсильванії в неділю, 14 липня, колишнього президента США намагалися вбити. Однак стрілок не влучив, поранивши політику праве вухо.

Згодом стало відомо, що замах на життя Трампа здійснив 20-річний Томас Меттью Крукс, якого застрелили агенти ФБР. Водночас після інциденту рейтинг підтримки глави республіканців знову зріс. Наразі він ще більше випереджує президента країни Джо Байдена.

Реакція Байдена на спробу вбивства Трампа

Також ми писали, що Байден відреагував на замах на життя Трампа. За словами американського президента, він вдячний, що політик у безпеці та почувається добре, натомість в Америці не повинно бути такого насильства, нація повинна об'єднатись, щоб засудити це.

Додамо, що Байден також розмовляв із Трампом телефоном, що сталося вперше за багато років, адже навіть на дебатах вони спілкувалися через модераторів.