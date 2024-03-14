Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску — людей призывали эвакуироваться arrow

Российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску — людей призывали эвакуироваться

14 марта 2024 09:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску - людей призывали эвакуироваться
Легион "Свобода России". Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские добровольческие батальоны, включая РДК, легион Свобода России и Сибирский батальон, сделали заявление по ударам по военным объектам оккупантов в городах Белгород и Курск. Жителей этих городов они призывают немедленно эвакуироваться — у них полтора часа до того, как будет открыт огонь.

Об этом сообщает РДК в своем Telegram-канале.

Читайте также:

 

Атака Белгорода и Курска

В совместном заявлении, обнародованном в Telegram-канале, они выразили глубокую заботу о безопасности мирного населения, постоянно страдающего в результате обстрелов с российских территорий.

По их словам, российская армия проводит ежедневные массированные обстрелы по мирным украинским городам, размещая военные позиции между гражданскими объектами, такими как дома, школы и учреждения.

"Каждый день десятки простых невинных людей, в основном женщин и детей, погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться", — говорится в заявлении.

В связи с этим добровольцы заявили о своей необходимости открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгород и Курск, чтобы защитить мирное население и остановить атаки на украинские города.

Однако во избежание жертв среди гражданского населения они призвали всех немедленно покинуть города Белгород и Курск. Кроме того, они обратились к местным властям с призывом начать эвакуацию жителей из этих районов для сохранения человеческих жизней.

Напомним, что утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также бойцы русского добровольческого корпуса зашли на территорию Брянской области. Представители движения показали кадры с места происшествия.

Затем бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.

Об ударах по Белгороду и Курску д о бровольческие формирования предупреждали еще 13 марта. Жителей областей призвали эвакуироваться.

эвакуация
обстрелы
военные
Белгородская область
добровольцы
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше