Легион "Свобода России". Иллюстративное фото: УНИАН

Российские добровольческие батальоны, включая РДК, легион Свобода России и Сибирский батальон, сделали заявление по ударам по военным объектам оккупантов в городах Белгород и Курск. Жителей этих городов они призывают немедленно эвакуироваться — у них полтора часа до того, как будет открыт огонь.

Об этом сообщает РДК в своем Telegram-канале.

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В совместном заявлении, обнародованном в Telegram-канале, они выразили глубокую заботу о безопасности мирного населения, постоянно страдающего в результате обстрелов с российских территорий.

По их словам, российская армия проводит ежедневные массированные обстрелы по мирным украинским городам, размещая военные позиции между гражданскими объектами, такими как дома, школы и учреждения.

"Каждый день десятки простых невинных людей, в основном женщин и детей, погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться", — говорится в заявлении.

В связи с этим добровольцы заявили о своей необходимости открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгород и Курск, чтобы защитить мирное население и остановить атаки на украинские города.

Однако во избежание жертв среди гражданского населения они призвали всех немедленно покинуть города Белгород и Курск. Кроме того, они обратились к местным властям с призывом начать эвакуацию жителей из этих районов для сохранения человеческих жизней.

Напомним, что утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также бойцы русского добровольческого корпуса зашли на территорию Брянской области. Представители движения показали кадры с места происшествия.

Затем бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.

Об ударах по Белгороду и Курску д о бровольческие формирования предупреждали еще 13 марта. Жителей областей призвали эвакуироваться.