Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду і Курську — людей закликали евакуюватись arrow

Російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду і Курську — людей закликали евакуюватись

14 березня 2024 09:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду і Курську — людей закликали евакуюватись
Легіон "Свобода Росії". Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські добровольчі батальйони, включаючи РДК, легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон, зробили заяву щодо ударів по військовим об'єктам окупантів у містах Бєлгород і Курськ. Мешканців цих міст вони закликають  негайно евакуюватися — вони мають півтори години до того, як буде відкрито вогонь.

Про це повідомляє РДК в своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

 

Атака Бєлгорода та Курська 

У спільній заяві, оприлюдненій у Telegram-каналі, вони висловили глибоку турботу щодо безпеки мирного населення, яке постійно страждає внаслідок обстрілів з російських територій.

За їхніми словами, російська армія проводить щоденні масовані обстріли по мирним українським містам, розміщуючи військові позиції між цивільними об'єктами, такими як будинки, школи та установи.

"Щодня десятки простих невинних людей, здебільшого жінок і дітей, гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися", — йдеться у заяві.

У зв'язку з цим, добровольці заявили про свою необхідність відкрити вогонь по військовим позиціям, розташованим у містах Бєлгород та Курськ, щоб захистити мирне населення та зупинити атаки на українські міста.

Однак, для уникнення жертв серед цивільного населення, вони закликали всіх негайно покинути міста Бєлгород і Курськ. Крім того, вони звернулися до місцевої влади з закликом почати евакуацію мешканців з цих районів для збереження людських життів.

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області. 

Також бійці російського добровольчого корпусу зайшли на територію Брянської області. Представники руху показали кадри з місця подій.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткино.

Про удари по Бєлгороду та Курську добровольчі формування попереджали ще 13 березня. Мешканців областей закликали евакуюватися.

евакуація
обстріли
військові
Бєлгородська область
добровольці
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше