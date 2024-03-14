Російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду і Курську — людей закликали евакуюватись

Легіон "Свобода Росії". Ілюстративне фото: УНІАН

Російські добровольчі батальйони, включаючи РДК, легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон, зробили заяву щодо ударів по військовим об'єктам окупантів у містах Бєлгород і Курськ. Мешканців цих міст вони закликають негайно евакуюватися — вони мають півтори години до того, як буде відкрито вогонь.

Про це повідомляє РДК в своєму Telegram-каналі.

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У спільній заяві, оприлюдненій у Telegram-каналі, вони висловили глибоку турботу щодо безпеки мирного населення, яке постійно страждає внаслідок обстрілів з російських територій.

За їхніми словами, російська армія проводить щоденні масовані обстріли по мирним українським містам, розміщуючи військові позиції між цивільними об'єктами, такими як будинки, школи та установи.

"Щодня десятки простих невинних людей, здебільшого жінок і дітей, гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися", — йдеться у заяві.

У зв'язку з цим, добровольці заявили про свою необхідність відкрити вогонь по військовим позиціям, розташованим у містах Бєлгород та Курськ, щоб захистити мирне населення та зупинити атаки на українські міста.

Однак, для уникнення жертв серед цивільного населення, вони закликали всіх негайно покинути міста Бєлгород і Курськ. Крім того, вони звернулися до місцевої влади з закликом почати евакуацію мешканців з цих районів для збереження людських життів.

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Також бійці російського добровольчого корпусу зайшли на територію Брянської області. Представники руху показали кадри з місця подій.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткино.

Про удари по Бєлгороду та Курську добровольчі формування попереджали ще 13 березня. Мешканців областей закликали евакуюватися.