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Российская оппозиционерка Латынина жестко высказалась по поводу теракта в Crocus City Hall

22 марта 2024 23:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российская оппозиционерка Латынина жестко высказалась по поводу теракта в Crocus City Hall
Юлия Латынина. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина жестко высказалась по поводу теракта по поводу теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Медийница заявила, что теракт станет "катастрофой для Украины".

Об этом она сообщила в Twitter.

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"Если это теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. И если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что "рейд РДК", обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников — то это катастрофа для Украины", — пишет медийщица.

Российская оппозиционерка Латынина жестко высказалась по поводу теракта в Crocus City Hall - фото 1
Источник: Twitter

 

 

 

 

 

 

Однако впоследствии Латынина удалила свой пост.

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