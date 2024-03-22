Российская оппозиционерка Латынина жестко высказалась по поводу теракта в Crocus City Hall
22 марта 2024 23:13
Юлия Латынина. Фото: росСМИ
Российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина жестко высказалась по поводу теракта по поводу теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Медийница заявила, что теракт станет "катастрофой для Украины".
Об этом она сообщила в Twitter.
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"Если это теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. И если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что "рейд РДК", обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников — то это катастрофа для Украины", — пишет медийщица.
Однако впоследствии Латынина удалила свой пост.
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