Російська опозиціонерка Латиніна жорстко висловилась стосовно теракту в Crocus City Hall
Російська опозиційна журналістка Юлія Латиніна жорстко висловилась стосовно теракту стосовно теракту в підмосковному ТЦ Crocus City Hall. Медійниця заявила, що теракт стане "катастрофою для України".
Про це вона повідомила у Twitter.
Латиніна прокоментувала теракт в Crocus City Hall
"Якщо це теракт, про який попереджали західні спецслужби, то вони точно знають, хто його скоїв. І якщо теракт стоїть в один ряд з кривавим піаром, як "рейд РДК", обстріли Бєлгорода, зеленка на виборах за порадами телефонних шахраїв — то це катастрофа для України", — пише медійниця.
Проте згодом Латиніна видалила свій пост.
Теракт в Crocus City Hall — що відомо
Нагадаємо, сьогодні в підмосковній кіноконцертній залі Crocus City Hall відбулася масштабна стрілянина, внаслідок чого спалахнула пожежа. Наразі відомо, що нападники були у військовій формі.
В Легіоні "Свобода Росії" звинуватили Кремль в організації теракту в ТЦ, додавши, що цей випадок далеко не перший серед провокацій уряду російського президента.
Водночас як заявили у ГУР, теракт — операція спецслужб РФ, завдяки якій Володимир Путін зможе виправдати ще жорстокіші удари по Україні.
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