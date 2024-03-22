Російська опозиціонерка Латиніна жорстко висловилась стосовно теракту в Crocus City Hall

Юлія Латиніна. Фото: росЗМІ

Російська опозиційна журналістка Юлія Латиніна жорстко висловилась стосовно теракту стосовно теракту в підмосковному ТЦ Crocus City Hall. Медійниця заявила, що теракт стане "катастрофою для України".

Про це вона повідомила у Twitter.

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"Якщо це теракт, про який попереджали західні спецслужби, то вони точно знають, хто його скоїв. І якщо теракт стоїть в один ряд з кривавим піаром, як "рейд РДК", обстріли Бєлгорода, зеленка на виборах за порадами телефонних шахраїв — то це катастрофа для України", — пише медійниця.

Джерело: Twitter

Проте згодом Латиніна видалила свій пост.

Теракт в Crocus City Hall — що відомо

Нагадаємо, сьогодні в підмосковній кіноконцертній залі Crocus City Hall відбулася масштабна стрілянина, внаслідок чого спалахнула пожежа. Наразі відомо, що нападники були у військовій формі.

В Легіоні "Свобода Росії" звинуватили Кремль в організації теракту в ТЦ, додавши, що цей випадок далеко не перший серед провокацій уряду російського президента.

Водночас як заявили у ГУР, теракт — операція спецслужб РФ, завдяки якій Володимир Путін зможе виправдати ще жорстокіші удари по Україні.