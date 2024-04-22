Республиканцы угрожают спикеру Джонсону увольнением — что произошло

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis

Представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в "измене" республиканских избирателей после того, как конгрессмены проголосовали за новую помощь Украине. Чиновница угрожает голосованием за увольнение спикера, если он откажется уйти в отставку.

Об этом сообщает CNN в воскресенье, 21 апреля.

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Почему Джонсона призывают уйти в отставку

"Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно — уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен", — заявила Тейлор Грин.

Издание отмечает, если чиновник вместе со своими приспешниками заставят голосовать за смещение Джонсона с должности, то ему остается надеяться на спасение от демократов. Однако позицию Грин поддерживают, по крайней мере, трое республиканцев.

По словам спикера, он не обращался к демократам за помощью, однако те заверили, что вступятся за Джонсона, особенно после вызова правому флангу республиканцев по иностранной помощи.

Конгрессмен Ро Ханна заявил, что не поддержит голосование за увольнение Майка Джонсона с должности спикера.

"Я не согласен со спикером Джонсоном во многих вопросах, и я очень критически относился к нему, но здесь он поступил правильно, и он заслуживает сохранить свой пост до конца этого срока", — подчеркнул чиновник.

Что известно о законопроекте США с помощью Украины

Напомним, что в пятницу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Проголосовали 310 конгрессменов, против 111. Теперь закон должен рассмотреть Сенат, что запланировано на вторник, 23 апреля.

Также мы писали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что пакет законопроектов, который нижняя палата Конгресса США приняла в субботу, 20 апреля, лучше, чем версия Сената. Преимуществом этого пакета являются дополнительные шаги по поддержке и привлечению России к ответственности.

Добавим, что Джонсон, ранее не желавший выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, заметно встал на сторону нашего государства в вопросе оказания помощи. Известно, что так изменило позицию спикера.