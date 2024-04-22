Республіканці погрожують спікеру Джонсону звільненням — що сталося

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis

Представниця Республіканської партії Сполучених Штатів Америки Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Палати представників Майка Джонсона у "зраді" республіканських виборців після того, як конгресмени проголосували за нову допомогу Україні. Чиновниця погрожує голосуванням за звільнення спікера, якщо він відмовиться піти у відставку.

Про це повідомляє CNN у неділю, 21 квітня.

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Чому Джонсона закликають піти у відставку

"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно — піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", — заявила Тейлор Грін.

Видання зазначає, якщо посадовиця разом зі своїми поплічниками змусять голосувати за зняття Джонсона з посади, то йому лишається надіятися на порятунок від демократів. Однак позицію Грін підтримують принаймні троє республіканців.

За словами спікера, він не звертався до демократів по допомогу, однак ті запевнили, що заступляться за Джонсона, особливо після його виклику правому флангу республіканців щодо іноземної допомоги.

Конгресмен Ро Ханна заявив, що не підтримає голосування за звільнення Майка Джонсона з посади спікера.

"Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", — наголосив посадовець.

Що відомо про законопроєкт США із допомогою Україні

Нагадаємо, що в п'ятницю, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Проголосували 310 конгресменів, проти 111. Тепер закон має розглянути Сенат, що заплановано на вівторок, 23 квітня.

Також ми писали, що спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що пакет законопроєктів, який нижня палата Конгресу США ухвалила в суботу, 20 квітня, краще, ніж версія Сенату. Перевагою цього пакету є додаткові кроки щодо підтримки України та притягнення Росії до відповідальності.

Додамо, що Джонсон, який раніше не хотів виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, помітно став на бік нашої держави в питанні надання допомоги. Відомо, що так змінило позицію спікера.