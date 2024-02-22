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Репрессии Путина превзошли всех генсеков после Сталина

22 февраля 2024 23:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Репрессии Путина превзошли всех генсеков после Сталина
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение четвертого президентского срока Владимира Путина, по самым скромным подсчетам, преследованиям различного рода подверглись 116 тысяч человек. Это означает, что репрессии диктатора Путина превзошли всех генеральных секретарей после Сталина в СССР.

Об этом говорится в исследовании издания  "Проект" в четверг, 22 февраля.

Репрессии Путина

Издание анализировало уголовные и административные дела, которые были рассмотрены судами с 2018 по 2023 годы. Основываясь на данных о лицах, преследуемых по ключевым статьям (экстремизм, оправдание терроризма, распространение недостоверной информации, дискредитация армии), было установлено, что 5613 человек подверглись уголовному преследованию.

Если добавить к этому тех, кто отказался участвовать в военных действиях в Украине, а также обвиняемых в государственной измене и шпионаже, общее число репрессированных достигает 11 442 человек.

Сколько судили людей в период правления Владимира Путина

В период четвертого срока Путина, в сравнении с периодом холодной войны, в России судили больше людей за шпионаж и разглашение государственных секретов. За обвинения в шпионаже было привлечено 39 человек, что в среднем составляет чуть больше шести человек в год, в то время как между 1967 и 1974 годами среднее число приговоренных составляло не более двух человек в год. 

По обвинению в разглашении государственных тайн за шесть лет было судимо 329 человек, или 54 человека в год, в сравнении с периодом 1967-1974 годов, когда в среднем судили чуть больше четырех человек в год.

Напомним, Владимир Путин до сих пор верит, что победит в войне против Украины. Также российский лидер надеется на победу Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Конгресс проголосовать за оказание военной помощи Украине, потому что только таким образом, по его словам, можно противостоять президенту России Владимиру Путину.

Тем временем, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия ужесточает репрессии против крымских татар.

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