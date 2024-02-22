Россия усиливает репрессии против крымских татар — омбудсмен рассказал детали

Россияне и журналистка, правозащитница, активистка общественного объединения "Крымская солидарность" Лутфие Зудиева. Фото: "Крымская солидарность"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия ужесточает репрессии против крымских татар. По его словам, это происходит накануне десятой годовщины оккупации украинского полуострова.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram в четверг, 22 февраля.

Репрессии против крымских татар

Российские силовики с оружием и в масках ворвались в дом в Джанкое, где проживает с семьей журналистка, правозащитница и активистка общественного объединения "Крымская солидарность" Лутфие Зудиева.

Люди у дома Зудиевой. Фото: "Крымская солидарность"

Ее увезли в незаконный "Центр противодействия экстремизму" в городе Акмесджит. Впоследствии Зудиеву отпустили, однако на нее составили два административных протокола якобы за "злоупотребление свободой массовой информации".

Журналистка, правозащитница, активистка общественного объединения "Крымская солидарность" Лутфие Зудиева. Фото: "Крымская солидарность"

Омбудсмен отметил, что очередные обыски в Крыму являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, запрещающих распространять уголовное законодательство государства-оккупанта на захваченную территорию.

"В очередной раз призываю международное сообщество решительно осудить противоправные действия России, усилить давление, для прекращения грубых нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", — подчеркнул Лубинец.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, участники партизанского движения "АТЕШ" обнаружили прибытие большого количества оккупантов во временно оккупированный Крым. Среди прибывших в Джанкой заметили наемников ЧВК "Вагнер".

Также партизаны обнаружили российскую военную технику в поселке Азовское в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.